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  4. Son Dakika: TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Son Dakika: TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

31.05.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kocaeli TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 20 aracın birbirine girdiği kazada 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.

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15 KİŞİ YARALANDI

Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan TIR'ın ardından gelen yolcu otobüsü ve TIR'ların da olduğu 20 araç ise birbirine girdi, yaklaşık 15 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ise yaralılar, ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA-DHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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