SON DAKİKA | TEM Silivri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika kaza haberi: TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

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