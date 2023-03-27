HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | TEM Silivri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

SON DAKİKA | TEM Silivri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

27.03.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika kaza haberi: TEM Otoyolu Silivri'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya çok sayıda aracın karıştığı kaydedildi. Öte yandan kazada yaralıların olduğu belirtilirken hafriyat kamyonunun araçlara çarptığı öğrenildi.

SON DAKİKA | TEM Silivri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika kaza haberi: TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

tem-silivride-kaza-cok-sayida-yarali-var--1_1203_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den tepki! O konuşmayı paylaştıAK Parti'den tepki! O konuşmayı paylaştı
Oy pusulasına bir isim daha! İlk açıklama geldiOy pusulasına bir isim daha! İlk açıklama geldi
Görenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerindeGörenleri şaşırtan keşif! 2 binin üzerinde
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Silivri son dakika tem

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Namaz için camiye gelen cemaat şaşkına döndü! İlginç anlar kamerada

Nihal Olçok Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla ilgili o detayı ilk kez açıkladı

Nihal Olçok Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla ilgili o detayı ilk kez açıkladı

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

Muharrem İnce ve Sinan Oğan yüzde 5 alırsa...

HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? YRP'nin talebine AK Parti'den ilk görüşmede itiraz!

HÜDA PAR'a kaç vekil verilecek? YRP'nin talebine AK Parti'den ilk görüşmede itiraz!

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.