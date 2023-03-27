SON DAKİKA | TEM Silivri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika kaza haberi: TEM Otoyolu Silivri'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya çok sayıda aracın karıştığı kaydedildi. Öte yandan kazada yaralıların olduğu belirtilirken hafriyat kamyonunun araçlara çarptığı öğrenildi.
Son dakika kaza haberi: TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)
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