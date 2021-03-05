HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Teoman Sancar'a şantajda yeni gelişme! Aralarında polis de var

Son Dakika: Teoman Sancar'a şantajda yeni gelişme! Aralarında polis de var

05.03.2021 15:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Teoman Sancar'a şantajda yeni gelişme! Aralarında polis de var

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar'a yönelik şantaj soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi. 1'i polis 3 şüpheli tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise polisteki ifadesinin ardından salıverildi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, 27 Şubat'ta Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, kendisine şantaj yapıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Sancar, bir gün sonra da partisinden istifa etti. Sancar'ın şikayeti üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru Mustafa Bülent görev yaptığı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayınbiraderi Fatih Selamet ve Fatih Kintaş, Denizli'de yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere yardım ettikleri belirlenen 3 şüpheli de polis operasyonuyla yakalandı.

1'İ POLİS 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 1'i polisteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 5'i bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru Mustafa Bülent, kayınbiraderi Fatih Selamet ve Fatih Kintaş tutuklandı. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Şoke eden olay! Karakol komutanı 82 kilo uyuşturucuyla yakalandıŞoke eden olay! Karakol komutanı 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Esmaü'l Hüsna, Allah'ın 99 ismi nedir?Esmaü'l Hüsna, Allah'ın 99 ismi nedir?
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Denizli CHP

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Eşe satırlı saldırı! Barışma teklifini reddetti diye eşini 10 yerinden yaraladı

Eşe satırlı saldırı! Barışma teklifini reddetti diye eşini 10 yerinden yaraladı

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu! Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Selahattin Demirtaş'tan Bitlis şehitleri için başsağlığı mesajı

Demirtaş'tan şehitler için başsağlığı mesajı

Karakol komutanı Suriye sınırında 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Şoke eden olay! Karakol komutanı 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı?

İsmail Çorumluoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hayat hikâyesi nedir?

İsmail Çorumluoğlu'nun hayat hikâyesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.