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  4. SON DAKİKA | Terk edilmiş halde bulunmuştu! Nisa Mihriban bebekten kahreden haber

SON DAKİKA | Terk edilmiş halde bulunmuştu! Nisa Mihriban bebekten kahreden haber

13.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Pendik'te boş araziye terk edilmiş olarak bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen bebekten kahreden haber geldi. Bebeğini terk eden anneye 5 ay hapis cezası verilirken, Nisa Mihriban'ın ise 30 Eylül'de hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Terk edilmiş halde bulunmuştu! Nisa Mihriban bebekten kahreden haber

Son Dakika haberine göre İstanbul Pendik'te boş araziye terk edilen ve kendisini bulan Acil Tıp Teknisyeni hemşire tarafından konulan isim sonrası 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebekten kahreden haber geldi. Bebeğini sokağa terk eden anne Ebru S.'ye 'terk' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Anne Ebru S. ise 'Nisa Mihriban' bebegin tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini söyledi.

SAVUNMA YAPARKEN ACI HABERİ VERDİ

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan anne Ebru S., "30 Eylül’de Ebrar öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım. Ben zaten onu bıraktıktan sonra Ebrar’ın yanında olmaya çalıştım" dedi

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"VEFATINDA BİR SUÇU YOKTUR"

Sanık avukatı ise beyanında "Müvekkil tüm bu işlemlerden çok sarsıldı, yoruldu. Ailesine de bu olayları açıklayamadığı için kürtaj başvurusu yaptı fakat hastane bebeği alamayacaklarını söyledi. Çok genç yaşta meydana gelen bir hamilelik. Ardından sığınma evine gitmiş, orada da psikolog görüşmesi yapılmamış. Ardından bebeğini bırakmak zorunda kalmış, fakat binadaki bütün zillere basmıştır. Müvekkilimin bebeğin vefat etmesinde bir suçu yoktur. Haksız ve hukuka aykırı şekilde 2 ay cezaevinde kalmıştır" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme Ebru S. hakkında 'Terk' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Ebru S.’nin sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bebek nisa mihriban
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