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  4. Son dakika: Terör operasyonları! Düğmeye basıldı, gözaltılar var

Son dakika: Terör operasyonları! Düğmeye basıldı, gözaltılar var

07.12.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde, örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS isimli örgüt grubuna mensup 42 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verdi.

Son dakika: Terör operasyonları! Düğmeye basıldı, gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

ANKARA MERKEZLİ 12 İLDE FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi" denildi.

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(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö pkk Ankara
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