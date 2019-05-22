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Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Terörist elebaşının avukatları 8 yıl sonra ilk kez Gemlik’ten İmralı’ya hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, İmralı Cezaevi’nde yatan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan 8 sene sonra adaya geçişin sağlandığı Gemlik'ten giden heyetle görüşecek. Bir kadın, bir erkek avukatı sabah 9.20 sıralarında Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na geldi. Burada kimlik kontrolleri yapılan avukatların yanlarında iç çamaşır, günlük gazeteler ve birkaç kitabı da getirdiği gözlendi. 2 avukat İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Cezaevi Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Gemport Limanı’ndan İmralı Adası’na hareket etti.

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Abdullah Öcalan Mayıs ayının başlarında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatlarıyla bir görüşme yapmıştı. Ancak avukatlar bu görüşmeyi gerçekleştirmek için İstanbul'dan hareket etmişti. Bugünkü ziyaret 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarıyla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor. Öcalan en son 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan imralı adası PKK

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
bakın koyunlar gözünüzü açın neler dönüyor
ben bişey demiyorum....
Sözde Vatan millet sakarya diye ortalarda gezen milliyetçiler nerdesiniz hani sesiniz çıkmıyor hiç
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