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  4. Son dakika | Terör örgütünün Avrupa yapılanmasına darbe! MİT ve İstanbul Emniyeti'nden ortak operasyon

Son dakika | Terör örgütünün Avrupa yapılanmasına darbe! MİT ve İstanbul Emniyeti'nden ortak operasyon

17.11.2024 13:17
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MİT ve İstanbul Emniyeti ortak operasyona imza attı. Terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

Son dakika | Terör örgütünün Avrupa yapılanmasına darbe! MİT ve İstanbul Emniyeti'nden ortak operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

ETKİNLİKLERE AKTİF KATILIM SAĞLIYORDU

Yapılan istihbarı çalışmalar sonucu terörist Tunagür’ün, Portekiz’de terör örgütü PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.

UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİ

Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten terörist Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı. İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı terörist Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Terörist, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist MİT
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