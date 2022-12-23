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  4. Son dakika | Terör örgütünün kadrosuna eleman topluyorlardı! İstanbul'da 'DGH' operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Son dakika | Terör örgütünün kadrosuna eleman topluyorlardı! İstanbul'da 'DGH' operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

23.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ya operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 12 kişi yakalandı.

Son dakika | Terör örgütünün kadrosuna eleman topluyorlardı! İstanbul'da 'DGH' operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, eylemleri organize eden ve örgütün kırsal kadrosuna eleman toplayan 12 şüpheli yakalandı.

(İHA)

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terörist

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