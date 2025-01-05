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  4. Son dakika | Teröre büyük darbe: 36 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçamıyorlar"

Son dakika | Teröre büyük darbe: 36 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçamıyorlar"

05.01.2025 16:48
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Son dakika haberi: Terörle mücadele kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Teröre büyük darbe: 36 terörist etkisiz hale getirildi! "Kendilerini bekleyen sondan kaçamıyorlar"

Son dakika haberi: Mehmetçik sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor. MSB son gelişmeyi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇAMIYOR"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak! Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
terörist
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