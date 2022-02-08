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  4. Son dakika: Teröristle fotoğrafı çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika: Teröristle fotoğrafı çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığıyla ilgili yeni gelişme

08.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na sundu. Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Son dakika: Teröristle fotoğrafı çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi! Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

RAPOR ADALET ANAYASA KARMA KOMİSYONU'NA SUNULDU

TBMM Hazırlık Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na sundu.

Karma Komisyon 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

GENEL KURULDA 151 OY DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İÇİN YETERLİ

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel HDP Halkların Demokratik Partisi
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