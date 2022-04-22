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  4. SON DAKİKA | Teröristlerden hain saldırı! 6 özel harekat polisi yaralı

SON DAKİKA | Teröristlerden hain saldırı! 6 özel harekat polisi yaralı

22.04.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Atılan havan mermilerinden biri, devriye gezen özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca isabet etti. Saldırıda araçtaki 6 polis hafif yaralandı.

SON DAKİKA | Teröristlerden hain saldırı! 6 özel harekat polisi yaralı

Son dakika: Bursa ve İstanbul'da düzenlenen terör saldırılarının ardından bir saldırı haberi daha geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Mare kasabasına, öğle saatlerinde PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'tan havan saldırısı yapıldı.

6 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

Peş peşe atılan havan mermilerinden birisi, devriye gezen özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca isabet etti. Saldırıda araçtaki 6 polis hafif yaralandı.

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Bölgeden tahliye edilen 6 polis, Çobanbey Sınır Kapısı'na getirildi. Ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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ROKETATARLARLA ATEŞ ALTINA ALINDI

Öte yandan havanlı saldırının ardından Tel Rıfat bölgesi, obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

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Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Terör saldırılarının failleri tespit edildiBakan Soylu açıkladı: Terör saldırılarının failleri tespit edildi

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(DHA)

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suriye pkk son dakika haberi
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