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  4. SON DAKİKA | Teröristlerden hain tuzak! Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu

SON DAKİKA | Teröristlerden hain tuzak! Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu

06.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan El Yapımı Patlayıcın infilak etti. Patlama sonucu iki asker yaralanırken, yaralanan P. Uzm. Çvş. Halil Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SON DAKİKA | Teröristlerden hain tuzak! Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit oldu

Son dakika: Kahreden şehit haberini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak P. Uzm. Çvş. Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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