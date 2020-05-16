Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapıyor

ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE: "12 Haziran'da başlatma kararı bizim tek başımıza aldığımız bir karar değil. Avrupa'dan futbol olarak kopmamız söz konusu değil. Bütün görüşmelerimiz ve çalışmalarımız UEFA'ya danışılarak yapılıyor. UEFA'nın görüşleri bizim için çok önemlidir. Son görüşmelerde UEFA, yapabilirseniz Temmuz sonuna kadar ligleri bitirin, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni Ağustos'ta oynatalım, finali de Ağustos sonunda yapalım dediler. Ağustos sonu neden bizim için çok önemli? Çünkü Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak." "LİGLER ŞİMDİLİK 12 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK?" "Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, 19 kulübün başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Herkesin görüşü, Haziran ayında başlanabilir mi sorusu üzerinden oldu. 10 tane senaryo hazırladık. Ben diyorum ki, Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Benim alternatiflerime göre Temmuz ayı ortasında bile başlayabilirim. Bu konuda nereye bakacağım? Türkiye'deki virüs olayı nasıl gidiyor? Bizce en iyi durumda olan ülkelerin başında biz geliyoruz. 12 Haziran'a daha 1 ay var. Gördüğüm kadarıyla virüs olayı da iyi gidiyor. Senaryolar içinde her şey iyi giderse şu an seyircisiz olarak karar alsak da, seyircili olarak da maçlar oynanabilir. Her şey iyi olursa, uygun olursa neden olmasın?"

"ALMANYA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR REHBER" "Almanya bizim için önemli bir rehber. Onlarda koronavirüsten vefat sayısı 8000'ken bizim ülkemizde 4000. Bundesliga bugün başlıyor ve onlar buna nasıl hazırlandı, neleri nasıl yapacaklar? Bunların hepsini göreceğiz ve Almanya bizim için çok güzel bir rehber olacak. Birçok ülke virüs konusunda bizden kötü olmasına rağmen, onlar bile liglerin başlama tarihlerini ilan ettiler. Sağlık Bakanı bize özerk bir yapı olduğumuzu ve bize karışamayacaklarını dile getirdi. Ben, Sağlık Bakanı'na 'futbola Dönüş Protokolü'nü sundum ve kendisi bunu inceledi. Çok kapsamlı ve iyi çalışılmış bir protokol olduğunu bana bildirdi. Sayın Bakan ayrıca, 'Siz kendi işinizde devam edin, başınız sıkıştığınızda danışmak için bana soru sorabilirsiniz' dedi. Sağlık Bakanı ile görüş ayrılığı gibi bir şey asla yok. Kendisiyle her zaman görüşüyoruz. Başım sıkıştığımda her zaman onu arayıp akıl danışıyorum. TFF'nin de bir sağlık kurulu ve sağlık kurulu danışma kurulu da var. Bu kurullar içinde enfeksiyon doktorları var."