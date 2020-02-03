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  4. Son dakika: TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

Son dakika: TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

FUTBOL HABERLERİ  | 03.02.2020 19:01 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönde çıkan haberler ile ilgili olarak TFF'den resmi açıklama yapıldı.

Son dakika: TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

Son dakika gelişmesine göre; TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönde çıkan haberler ile ilgili olarak TFF'den resmi açıklama yapıldı.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN NİHAT ÖZDEMİR AÇIKLAMASI

"Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Türkiye Futbol Federasyonu

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
etmek zorunda
et artık bitirdin fenerbahçeyi be !
gümüşdağı hazırladığınızı herkes biliyor
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