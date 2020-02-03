Son dakika: TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

Son dakika gelişmesine göre; TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönde çıkan haberler ile ilgili olarak TFF'den resmi açıklama yapıldı.
"Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Türkiye Futbol Federasyonu
TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması
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