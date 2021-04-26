HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! 62 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son Dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! 62 şüpheli adliyeye sevk edildi

26.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika: Thodex vurgununda yeni gelişme! 62 şüpheli adliyeye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kişilerin Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

c8185e5b79e317841955252f7415640e

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kripto para Thodex

En Çok Okunan Haberler

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

Rotterdam'da yapılan bir araştırmaya göre, şehirdeki kadınların yarısı cinsel tacize maruz kalıyor

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Emekli Tuğgeneral'in 20 yıla kadar hapsi isteniyor

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Şehit Aybüke öğretmenin isminin kaldırılması için dava açtılar

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.