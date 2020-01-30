Son dakika! THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili flaş karar

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, THY'nin Çin uçuşlarının azaltılacağını duyurdu.
Üstün'ün açıklaması şöyle:
Değerli Yolcularımız,
Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.
Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak "turkishairlines.com" üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır.
Değerli Yolcularımız,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 30, 2020
Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.
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