Son dakika! THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili flaş karar

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, THY'nin Çin uçuşlarının azaltılacağını duyurdu.

Üstün'ün açıklaması şöyle:

Değerli Yolcularımız,

Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.

Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak "turkishairlines.com" üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır.

Değerli Yolcularımız,



Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 30, 2020



