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Son dakika: THY'den flaş 'Ukrayna' açıklaması

13.02.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken Türk Hava Yolları'ndan (THY) flaş bir açıklama yapıldı. THY'den yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle bu ülkeye bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanındığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: THY'den flaş 'Ukrayna' açıklaması

Son dakika... Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle bu ülkeye bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanındığını açıkladı. Yetkililer uçuşların devam ettiğini de bildirdi. İşte ayrıntılar...

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ortaklığımıza ait Ukrayna (Kiev, Odessa, Lviv, Harkiv, Zaporijya ve Herson) varışlı seferlere kayıtlı olan yolcularımız, 28 Şubat 2022 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıda yer verilen haklardan faydalanabileceklerdir."

"Değişiklik hakları, aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir, orijinal bilete ait ücret kuralları çerçevesinde parkur değişikliği yapabileceklerdir. Herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın bilet geçerliliğini 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar uzatarak biletlerini açığa alabileceklerdir. Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletteki kullanılmayan uçuşların ücret iadesi yapılacaktır."

(DHA)

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Ukrayna
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