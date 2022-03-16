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Son dakika: THY'den sefer iptali açıklaması! "Beklenen kar yağışı nedeniyle..."

16.03.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türk Hava Yollarından (THY) sefer iptali açıklaması geldi. THY'den yapılan açıklamada, "18 Mart'ta İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: THY'den sefer iptali açıklaması! "Beklenen kar yağışı nedeniyle..."

Son dakika haberine göre, Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı
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