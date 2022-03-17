HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: THY, olumsuz hava nedeniyle 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti

Son Dakika: THY, olumsuz hava nedeniyle 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti

17.03.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mart'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferin iptal edildiğini duyurdu. İşte THY'nin uçuş iptali ile ilgili açıklaması!

Son Dakika: THY, olumsuz hava nedeniyle 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mart tarihlerinde İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı bazı uçuşları iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."

THY'nin aynı gerekçeyle 19 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferi de iptal ettiği bildirildi.

Öte yandan THY, İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart için planlanan 57 seferini iptal ettiğini duyurmuştu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte son verilerKoronavirüs tablosu açıklandı! İşte son veriler
Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ortak açıklamaErdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ortak açıklama
Sayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılarSayıları gitgide artıyor! Rusya'ya karşı savaşmak için yola çıktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

İstanbul'a kar sağanakları geliyor! Yeni uyarı yapıldı

İstanbul'a kar sağanakları geliyor! Yeni uyarı yapıldı

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

Putin'e onlar da sırtını döndü!

Putin'e onlar da sırtını döndü!

15 maddelik barış planında Türkiye detayı!

15 maddelik barış planında Türkiye detayı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.