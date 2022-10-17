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  4. SON DAKİKA | THY uçağı acil iniş yaptı! Güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi

SON DAKİKA | THY uçağı acil iniş yaptı! Güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi

17.10.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul- Kuala Lumpur seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağı acil iniş yaptı. Uçakta bulunan Belarus vatandaşı bir yolcunun uçakta taşkınlık yaptığı ve Kuala Lumpur Havalimanı'nda güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildiği öğrenildi.

SON DAKİKA | THY uçağı acil iniş yaptı! Güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi

Son dakika: THY'nin İstanbul- Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağı inişine yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti.

Tüm uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam ederken, uçağın pilotu ise acil durum deklare etti.

ACİL İNİŞ YAPTI

THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na inişi gerçekleştirdi.

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GÖZALTINA ALINDI

Uçağın inişinin ardından sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.

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(DHA)

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