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  4. Son dakika: TikTok yayınında anlattı! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi

Son dakika: TikTok yayınında anlattı! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi

10.01.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Televizyonda gündüz kuşağı programlarında uzunca süre konuşulan zihinsel engelli Fatma'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma'nın 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan Ahmet'le evlendiği ve bir süre kumasıyla yaşadığı iddia edilmişti. Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın açan Ahmet ve Fatma programda yaşananların kurgu olduğunu iddia etti.

Son dakika: TikTok yayınında anlattı! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi

Aylar önce, Melahat Oruç adında bir kadın, bir adama kaçan engelli kızı Fatma'yı bulmak için ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına başvurmuştu. Kızının kaçtığı Ahmet'le evlendiğini duyan anne, canlı yayında adeta yıkılmıştı. Annesiyle yüzleşmek için eşi Ahmet'le canlı yayına çıkan Fatma ise çok mutlu olduğunu ailesinin yanına dönmek istemediğini dile getirmişti.

GÜNLERCE KONUŞULDU

19 yaşındaki Fatma'nın hikayesi izleyen herkesi hem üzmüş hem sinirlendirmişti. En son saçlarını kazıtıp hamile olduğunu söyleyen Fatma, programa tekrar çıkarak ailesinin yanına döneceğini söylemişti. Fakat Fatma ve Ahmet'in TikTok'ta birlikte video paylaşması herkesi şaşırtmıştı.

KURGU DEDİLER

TikTok'ta hediye almak için kullanıldığı söylenen Fatma ve onu kullandığı iddia edilen evli ve iki çocuk babası Ahmet, TikTok canlı yayınında "Bize söylenilenleri mecburen söyledik" diyerek programın kurgu olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
atv Esra Erol
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memleketin derdine bak ya ne hallere kaldık

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