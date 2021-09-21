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Son Dakika! Tokat'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

21.09.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika! Tokat'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 19.09'da ve 14,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine, depremin yaklaşık 10 saniye kadar sürdüğünü belirterek, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybımız yok. AFAD ekiplerimiz taramalarını yapıyorlar. Gerekli araştırmalar yapılıyor. Bana gelen ilk bilgi. Bütün Tokatlılara geçmiş olsun." dedi. (AA)

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