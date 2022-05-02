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Son dakika: Tokat'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

02.05.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Tokat’ta bir otomobil tarlaya devrildi. Feci kazada, devrilen otomobilde bulunan 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Son dakika: Tokat'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastaneye sevk edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

TARLAYA DEVRİLDİ

Halife Yıldırım idaresindeki 06 BM 8037 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

ev

Kazada sürücü ile Sibel, Muhammet, Cansel ve Cansu Yıldırım yaralandı.

Yaralananlar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
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