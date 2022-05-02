Son dakika: Tokat'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika... Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastaneye sevk edildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Halife Yıldırım idaresindeki 06 BM 8037 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile Sibel, Muhammet, Cansel ve Cansu Yıldırım yaralandı.
Yaralananlar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. (AA)
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