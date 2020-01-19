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  4. Son dakika! Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Son dakika! Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 07:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Tokat'ta 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yazmacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İŞ YERİ SAHİPLERİNDEN İTFAİYEYE TEPKİ

İş yeri sahipleri ise geç geldiklerini iddia ederek itfaiyeye tepki gösterdi.

Polis, yazmacı dükkanlarındaki kimyasal maddelerin patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

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Tokat patlama Son dakika

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