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Son Dakika: Tokat'tan acı haber! Servis aracı devrildi: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

04.03.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Şehit askerin kimliği de belli oldu. Kazada şehit olan askerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş İsmail Elfin olduğu öğrenildi. İşte acı olayın detayları!

Son Dakika: Tokat'tan acı haber! Servis aracı devrildi: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Son dakika haberine göre Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki askerleri taşıyan servis aracı, buzlanmanın olduğu Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elfin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı.

Araçta sıkışan Elfin ile diğer yaralılar, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan Elfin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede Başhekim Dursun Tüzün'den bilgi alan Vali Ozan Balcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, daha sonra kaza yerinde incelemede bulundu.

Askerlerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.

AA

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