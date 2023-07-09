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  4. SON DAKİKA | Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranda yangın!

SON DAKİKA | Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranda yangın!

09.07.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangına birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

SON DAKİKA | Topkapı Sarayı'nın içindeki tarihi restoranda yangın!

Son dakika: Yangın, saat 02.30 sıralarında, Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Avlusu'nda bulunan ve restoran olarak kullanılan tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Tarihi binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı.

OTELDEKİ MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle çevredeki bir oteldeki müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yaptığı çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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MİLLİ SARAYLAR BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dış Karakol Binası olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Saray'da hazır bulunan Milli Saraylar İtfaiye Ekibi gerçekleştirdi. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı'nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri söz konusu olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıld

(DHA)

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