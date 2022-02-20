HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Toplantının tarihi tartışmalara neden olmuştu! Davetiyede o detay dikkat çekti

Son dakika: Toplantının tarihi tartışmalara neden olmuştu! Davetiyede o detay dikkat çekti

20.02.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları yapmak için geçtiğimiz günlerde bir araya gelen 6 muhalefet liderinin toplantısı çok konuşulmuştu. Toplantı sonrası mutabakat metninin 28 Şubat tarihinde açıklanacağı söylenmişti. 28 Şubat'ta yapılacak ve mutabakatın açıklanacağı toplantı için davetiyeler basılmaya başlandı. Davetiyelerdeki partilerin alfabetik sıralaması ise dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Toplantının tarihi tartışmalara neden olmuştu! Davetiyede o detay dikkat çekti

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine, Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin liderleri bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrası mutabakat metninin açıklanacağı 28 Şubat tarihindeki tanıtım ve imza töreninin davetiyesi dağıtılmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı toplantı 5 saat 30 dakika sürmüştü.

ve

MUTABAKAT METNİ 28 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin 28 Şubat 2022'de açıklanacağı duyurulmuştu.

DAVETİYEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

28 Şubat'taki törenin davetiyesi dağıtılmaya başlandı. Davetiyede törenin saat 13.30'da gerçekleştirileceği belirtildi. Davetiyede partilerin alfabetik sıralamaya göre dizilmesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce 6 liderin masada oturma düzeni tartışma konusu olmuş ve bu problem yuvarlak masayla çözülmüştü.

cc

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 28 ŞUBAT TARİHİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaret dönüşü uçakta açıklamalarda bulunmuş ve 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği görüşmeye de değinmişti.

Seçilen 28 Şubat tarihine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Erdoğan, 6 parti için Cumhur İttifakı'nın kapılarını net bir şekilde kapatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melih Gökçek canlı yayında oy oranlarını duyurdu! "Şerefimi temin ediyorum..."Melih Gökçek canlı yayında oy oranlarını duyurdu! "Şerefimi temin ediyorum..."
Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Hapishanede boş durmamış, 'pes' dedirten olay! Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Hapishanede boş durmamış, 'pes' dedirten olay!
10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'
Anahtar Kelimeler:
SAADET Saadet Partisi CHP İYİ Parti DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

En Çok Okunan Haberler

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Bölgede tansiyon düşmüyor! Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu

Ateşli sahneleri çok konuşuldu! Mesaj attı

Ateşli sahneleri çok konuşuldu! Mesaj attı

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

Artık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettiler

Artık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettiler

Babasının vasiyetini yerine getirdi, Afrika'dan 3'üncü gelin geldi

Babasının vasiyetini yerine getirdi, Afrika'dan 3'üncü gelin geldi

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Şaşkına çeviren zevk! 50 bin tanesinin arasında uyuyor

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.