Son dakika: Toplantının tarihi tartışmalara neden olmuştu! Davetiyede o detay dikkat çekti

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine, Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin liderleri bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantı sonrası mutabakat metninin açıklanacağı 28 Şubat tarihindeki tanıtım ve imza töreninin davetiyesi dağıtılmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı toplantı 5 saat 30 dakika sürmüştü.

MUTABAKAT METNİ 28 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'nin 28 Şubat 2022'de açıklanacağı duyurulmuştu.

DAVETİYEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

28 Şubat'taki törenin davetiyesi dağıtılmaya başlandı. Davetiyede törenin saat 13.30'da gerçekleştirileceği belirtildi. Davetiyede partilerin alfabetik sıralamaya göre dizilmesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce 6 liderin masada oturma düzeni tartışma konusu olmuş ve bu problem yuvarlak masayla çözülmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 28 ŞUBAT TARİHİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaret dönüşü uçakta açıklamalarda bulunmuş ve 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği görüşmeye de değinmişti.

Seçilen 28 Şubat tarihine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Erdoğan, 6 parti için Cumhur İttifakı'nın kapılarını net bir şekilde kapatmıştı.

