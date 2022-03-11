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Son dakika: Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor! 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı duyurdu

11.03.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 11 büyükşehirde toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor. Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle alınan kararı, 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı ortak açıklamayla duyurdu. Yapılan açıklamada "Üzülerek ifade ederiz ki, elimizde olmayan nedenlerle bu artışları vatandaşlarımıza yansıtmak durumunda kalacağız." denildi.

Son dakika: Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor! 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı duyurdu

Son dakika haberi: CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili ortak açıklama geldi. Yapılan açıklamayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SON DAKİKA | TOPLU ULAŞIMA ZAM KARARI!

Söz konusu açıklamada yılbaşından bu yana 70 gün içerisinde akaryakıt ücretlerinin yüzde 94'ten fazla arttığına dikkat çekilerek, belediyelerin toplu taşıma hizmetlerini kaldıramayacak düzeye geldikleri belirtildi.

Açıklamada toplu taşımada kullanılan akaryakıtta en azından ÖTV alınmaması yönünde yaptıkları taleplerin defalarca reddedildiği vurgulanırken, belediyeler olarak toplu ulaşıma zam yapmak zorunda kaldıkları belirtildi.

"VATANDAŞLARIMIZA YANSITMAK DURUMUNDA KALACAĞIZ"

11 belediye başkanının imzasıyla yapılan ortak açıklamada "Toplu ulaşım ücretlerine yakın zamanda ciddi artışlar olması kaçınılmaz hale gelmiştir. Üzülerek ifade ederiz ki, elimizde olmayan nedenlerle bu artışları vatandaşlarımıza yansıtmak durumunda kalacağız." denildi.

ZAM

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