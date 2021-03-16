Son dakika: Trabzon'da aşılamalar sonuç verdi, hastaneye yatış oranları düşüyor

Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde yer alan Trabzon'da, aşılama çalışmasının ardından, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin yoğun bakım ve servislere yatış oranları düşüşe geçti.

VAKA SAYISI YÜKSEK AMA...

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü Başhekimi Prof. Dr. Türedi yaptığı açıklamada "Günlük yaklaşık 200-250 civarında vaka sayısının olduğu ancak hastaneye yatış oranlarının çok daha düşük olduğu bir dönem yaşıyoruz" dedi.

'ARTIK NEFES ALABİLİYORUZ'

Yoğun bakım uzmanı Dr. Gonca Armutçu ise "Çok şükür pandeminin yılını doldurduğu bugünlerde artık nefes alabiliyoruz. Yoğun bakım yataklarımızda artık boşluklar görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

(AA)

