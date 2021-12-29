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Son Dakika: Trabzon'daki trafik kazasından acı haber! İrem Keleşoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti

29.12.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasından acı haber geldi. Son dakika gelişmesine göre kazada ağır yaralanan 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti.

Son Dakika: Trabzon'daki trafik kazasından acı haber! İrem Keleşoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti

Son Dakika: Trabzon’un Yomra ilçesindeki trafik kazasında yaralan 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti. Kaza sonrası kaçıp daha sonra teslim olan otomobilin sürücüsü Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Yomra ilçesinin Liman kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu (26), Y.Y. (71) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAHREDEN HABER GELDİ

Otomobilin altında kalan ve sürüklenen genç kızın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşirken, kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsü Y.Y. polis ekiplerine teslim oldu.

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Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen sürücü ev hapsi ile adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon
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