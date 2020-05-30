SON DAKİKA| Trabzonspor Aly Malle'nin transferi için Balıkesirspor ile anlaştı!

Balıkesirspor kulüp başkanı Kadir Dağlı transferi duyurdu. Balıkesirspor, 22 yaşındaki Malili futbolcu Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
Trabzonspor, yıldız isimle resmen anlaştı!
Cimbom'dan taktik ağırlıklı idman
Alt liglerde koronavirüs endişesi
Vedat Muriqi için gözü kararttılar!
G.Saray YouTube kanalı Avrupa'da ilk 10'da
Beşiktaş yeni forvetini buldu!
Fenerbahçe'de yıldız isim ayrılıyor!
Ahmet Nur Çebi sahaya indi
Dortmund'da sakatlık şoku!
Kokainli fuhuş partisinde yakalandı!
Nihat Özdemir ameliyat oldu
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum