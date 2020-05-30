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SON DAKİKA| Trabzonspor Aly Malle'nin transferi için Balıkesirspor ile anlaştı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.05.2020 18:51 | Son Güncelleme

Balıkesirspor, 22 yaşındaki Malili futbolcu Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

SON DAKİKA| Trabzonspor Aly Malle'nin transferi için Balıkesirspor ile anlaştı!

Balıkesirspor kulüp başkanı Kadir Dağlı transferi duyurdu. Balıkesirspor, 22 yaşındaki Malili futbolcu Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

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