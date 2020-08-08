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SON DAKİKA! Trabzonspor'dan iki KAP birden! Anders Trondsen ve Stiven Plaza...

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.08.2020 21:55 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Rosenborg'tan Anders Trondsen ve Real Valladolid Stiven Ricardo Plaza Castillo ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

SON DAKİKA! Trabzonspor'dan iki KAP birden! Anders Trondsen ve Stiven Plaza...

Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen ve Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

İKİNCİ KAP AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.


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