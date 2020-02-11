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  4. SON DAKİKA: Trabzonsporlu Sörloth PFDK'ya sevk edildi

SON DAKİKA: Trabzonsporlu Sörloth PFDK'ya sevk edildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.02.2020 19:02 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre; Trabzonspor'da kırmızı kart gören Alexander Sörloth, "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

SON DAKİKA: Trabzonsporlu Sörloth PFDK'ya sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre; Trabzonspor'da kırmızı kart gören Alexander Sörloth, "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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