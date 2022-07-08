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  4. SON DAKİKA | Trafikte son durum! Kurban Bayramı için yollara düştüler, trafik durma noktasına geldi

SON DAKİKA | Trafikte son durum! Kurban Bayramı için yollara düştüler, trafik durma noktasına geldi

08.07.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatili için vatandaşlara yollara çıktı. Kimisi deniz kenarında bir tatil kimisi de memlekete gitmek için dün geceden yola çıkarken, birçok kentte trafik yoğunluğu oluştu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. İşte yol durumuyla ilgili tüm detaylar...

Son dakika: Kurban Bayramı tatili için trafik yoğunluğu giderek artıyor. Dün gece başlayan trafik, sabah saatlerinde daha da arttı. İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman Trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

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İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı! Sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldiİstanbul'da bayram yoğunluğu başladı! Sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi

43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak bilinen Kırıkkale'de Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Gün içinde yoğunlaşan trafik, gece saatlerinde ise durma noktasına geldi. Bayram tatiline çıkmak isteyenler, Ankara- Kırıkkale yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

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EGM: 12 İLDE HIZ DENETİMLERİ BAŞLADI

EGM Trafik Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde şehirlerarası karayollarının 2 bin 778 kilometrelik bölümünde Ortalama Hız Tespit Sistemleri kullanılarak hız denetimlerine başlandı. Trafik güvenliği için lütfen hız sınırlarına uyalım" denildi.

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BODRUM'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Önemli Turizm merkezlerinden Bodrum'da, Kurban Bayramı'na kısa süre kala trafik yoğunluğu arttı. Kentin ana yolları ile işlek caddelerinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Özellikle kent merkezine giden sürücüler nedeniyle trafik oluştuğu gözlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı yol trafik durumu
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