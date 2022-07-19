Son dakika transfer haberleri: Okan Buruk duyurdu Galatasaray Seferovic'i 'KAP'a bildirdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'da Pardubice ile oynanan ve 0-0 eşitlikle tamamlanan Pardubice maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, en çok merak edilen konuların başında gelen transfere dair de konuşmuştu. Buruk, "Kadromuzun içine yeni oyuncular katacağız, buna ihtiyacımız. Başkanımız, yöneticilerimiz iyi niyetle çalışıyor. Bu anlamda şanslıyız. İnşallah kısa sürede hazır hale geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

SEFEROVIC VURGUSU!

Serferovic için ayrı bir parantez açan Buruk, "Bütün ekip çok çalışıyor. Kamp boyunca transferle ilgili çalıştık, yüksek bir tempo verdik. Transferlerimiz geliyor, gelecek. Seferovic, kaliteli bir oyuncu, elit bir isim. En kısa zamanda burada hazır hale getirip, takıma fayda sağlamasına çalışacağız. Dubois de önemli bir oyuncu. Seferovic, Uluslar Ligi'nde 3 maçta oynadı, sağlam bir şekilde geliyor. Her oyuncu için sakatlık riski var. Herkesin başına gelebilir, biz oyuncuyu en hazır halde tutacağız. Kendisi de profesyonel bir futbolcu." demişti.

KISA BİR SÜRE SONRA GALATASARAY AÇIKLADI!

Okan Buruk'un bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Galatasaray'dan da resmi açıklama geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/vP49NMfOmZ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 19, 2022

"STOPERE DE OYUNCU ALACAĞIZ"

Öte yandan "Orta saha ile ilgili ve forvetle ilgili çalışmalarımız da var" diyen Buruk, "Bugün bir transferimiz geldi, Seferovic. Oraya farklı tipte birini daha katmak istiyoruz. Forvet hattında sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Bazen tek, bazen çift oynayacağız. Bunu oynayabilecek oyuncularla hücum hattında kalabalık bir görüntü çizeceğiz. Stopere de bir oyuncu alacağız. Şu anki düşüncemiz bu. Çok net eksiklerimizi biliyoruz. Bunu da en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.



