SON DAKİKA | TRT World Forum'a damga vuran anlar! Erdoğan protestoyu duyunca sinirlendi, tepkisini gösterince ayakta alkışlandı: "Siyonistlerin dili ağzı olma..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşması sırasında BM'nin reform edilmesi gerekliliğini ifade ederek, "5 daimi üyenin 2 dudağı arasına 194 ülkenin kaderi tamamıyla terk edilemez." dedi. Ayrıca salondaki bir kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etmesi üzerine "Yavrum siyonistlerin dili ağzı olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın başarılı olamazsınız." diyerek sert çıkıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TRT World Forum'un kıymetli katılımcıları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz. Kendi alanında marka haline gelen TRT World Forum'un bu yıl 8'ncisi düzenleniyor.

Burada bir gerçeği ifade etmek istiyorum TRT sorumlu, insan ve değer odaklı yayınlarıyla Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biridir.

Karşılıklı saygıya dayalı ne kadar çok konuşup tartışırken çözümlere de o kadar yaklaşabiliriz. Forum kapsamında dünyamızı tehdit eden meseleler masaya yatırılacak, atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Toplantının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"DÜNYA EŞİTSİZLİKLERİN PENÇESİNDE"

Forumun sancılı meselelerine yeni ve etkili çözüm yolu sunmasını temenni ediyorum. Bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bugün dünya eşitsizliklerin pençesinde kıvranmakta. Yüzümüzü nereye çevirsek dram görüyoruz, adaletsizlikler görüyoruz. Sınır komşusu iki ülkenin birinde zenginlik hakimken diğerinde milyonlarca insan açlık ve yoksullukla boğuşuyor.

Umutlarımızı yeşertecek bütün gelişmelerin sayısı giderek azalıyor. İnsanlık bir dönüm noktasındadır. Evlatlarımızın, torunlarımın geleceğini etkileyecek hadiseler yaşanmaktadır.

İnsani krizler mevcut dünya sisteminin kırılganlığını ortaya sermektedir. Hep söylediğim gibi her kriz aynı zamanda bir imkandır. Her kriz yeni bir dönemin muştusu olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir.

"BM REFORM EDİLMELİ"

Bu BM'ye devam edebilir miyiz? Hayır. BM reform edilmeli. Dünya 5 daimi üyenin eline diline bırakılamaz. Süratle değişim gerekiyor. 5 daimi üye olmaz. Bu şekilde yönetilemez. Dünya değişti, değişiyor. Öyleyse bu değişime yönelik ciddi bir değişim şart. Kabullenmezler biliyorum.

5 daimi üyenin 2 dudağı arasına 194 ülkenin kaderi tamamıyla terk edilemez.

yılına girecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı bize kurallara dayalı uluslararası sistemin zayıflığını gösterdi."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PROTESTOYA ÇOK SERT TEPKİ!

Konuşması sırasında kendisini protesto eden bir kişiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi. O anlarda Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yavrum siyonistlerin burada dili, ağzı olma. Bu suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın başarılı olamazsınız.

İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz. Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz."