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Son dakika: Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2019 22:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Son dakika: Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık." ifadelerini kullandı.

PENCE, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Mike Pence'in basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pence'in, 17 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

ABD'den Türkiye açıklaması!ABD'den Türkiye açıklaması!
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Trump Mike Pence ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo abd başkanı donald trump

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
CUMHUR BAŞKANININ işine karışılmaz ama madem başkan yardımcısı geliyor CUMUHUR BAŞKANININ yardımcısı ile görüşür
Ben AKP li değilim..Politikalarından da haz etmem ama bu memleket meselesi..Her istediklerini istedikleri zaman alamazlar..Çıkın nato dan kapatın üsleri dik durun millet arkanızda Sayın Cumhurbaşkanı.
Bizim bakanlarımıza vize yasağı getirip,bizim ülkemize nasıl geliyorlar.Neden aynı ile karşılık verilmedi?
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