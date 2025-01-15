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  4. SON DAKİKA | Trump duyurdu: "İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandı"

SON DAKİKA | Trump duyurdu: "İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandı"

15.01.2025 20:21
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Son dakika haberi: ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Trump duyurdu: "İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandı"

Son dakika: Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

"REHİNELER SERBEST KALACAK"

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

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HAMAS YANITI ARABULUCULARA İLETTİKLERİNİ DUYURDU

Hamas, İsrail ile önerilen ateşkes anlaşmasına ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurdu. Hamas, konuya ilişkin açıklamasını Telegram hesabından yaptı. Açıklamada, "Hareket yönetimi, ateşkes anlaşması önerisine ilişkin yanıtını arabuluculara iletti." denildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gazze
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