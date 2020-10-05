HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika! Trump, hastaneden taburcu olacağını açıkladı

Son dakika! Trump, hastaneden taburcu olacağını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 21:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu olacağını açıkladı.

Son dakika! Trump, hastaneden taburcu olacağını açıkladı

Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesi'nden ayrılacağım." ifadesini kullandı.

"KOVİD-19'DAN KORKMAYIN"

Donald Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Türkiye saati ile gece 01.30'da taburcu olacak.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Donald Trump'ın doktorları son açıklamalarında, ABD Başkanı'nın sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Beyaz Saray Sözcüsü koronaya yakalandıBeyaz Saray Sözcüsü koronaya yakalandı
Koronavirüs testi yapılırken kafatası delindiKoronavirüs testi yapılırken kafatası delindi
En Çok Okunan Haberler
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
İfşa edildi! ‘Sosyal medyadan sevişiyorduk...’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Sahte arkadaşlık sitesi üzerinden ayda 1 milyon kazanmışlar!
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Rana B.'ye 9 yıl 4 ay ceza istendi
Sinema devi tüm salonları kapatıyor
Sinema devi tüm salonları kapatıyor
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
Aliyev canlı yayında açıkladı: Türkiye dahil olmalıdır
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Diğer Haberler
ABD'den 'DSÖ reformlarını desteklemeye devam edeceğiz' açıklaması
Tarih vermişlerdi! ABD'den şaşırtan DSÖ açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany koronavirüse yakalandı
Beyaz Saray Sözcüsü koronaya yakalandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan askerleri cepheden kaçtı
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 349 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 349 kişi hayatını kaybetti
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
DSÖ: En iyi tahminlerle dünyanın yüzde 10’u virüse yakalanmış olabilir
DSÖ: Dünyanın yüzde 10’u virüse yakalanmış olabilir!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.