Son dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

\u0130ran'a getirilecek ek yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n yolda oldu\u011funu duyuran ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ayr\u0131ca "\u0130ran'la her \u015feye yeniden ba\u015flamak \u00f6nemli, \u0130ran'\u0131 yeniden g\u00fc\u00e7l\u00fc yapal\u0131m" ifadelerini kulland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...Sar\u0131 alarm verilmi\u015fti! Trabzon'da bu sabahTrump'tan \u0130ran'a: Sava\u015f \u00e7\u0131karsa yok olursunuzMaduro'dan insan haklar\u0131 uzmanlar\u0131n\u0131n kamplara giri\u015fine izin
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