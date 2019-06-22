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Son dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı askeri seçeneğin halen masada olduğu açıklamasında bulundu.

Son dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

İran'a getirilecek ek yaptırımların yolda olduğunu duyuran ABD Başkanı Donald Trump ayrıca "İran'la her şeye yeniden başlamak önemli, İran'ı yeniden güçlü yapalım" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Trump ABD İRAN

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