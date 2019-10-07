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Son dakika! Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin sosyal medya hesabından tehdit etti. Trump, yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisini hedef alabileceği mesajı verdi.

Son dakika! Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sınırları zorladığını düşünürsem ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!" dedi.

Trump, "Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakalanan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, herhangi bir kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptı, IŞİD halifeliğinin yüzde 100'ünü ele geçirmek de buna dahil. Şimdi ABD'nin kendi topraklarını koruma zamanı. Şimdi bölgede diğerlerinin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını korumasının zamanı geldi. ABD ÇOK BÜYÜK!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Türkiye

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Okuyucu Yorumları 95 yorum
adama bak çok rahat tehdit ediyor altında kalmayın şunun verin ağzının payını ne gerekiyorsa yapın...
hadi bakalım reis yap hamleni :)
akıllı ol tramp :)
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