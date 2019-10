Son dakika! Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sınırları zorladığını düşünürsem ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!" dedi.

Trump, "Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakalanan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, herhangi bir kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptı, IŞİD halifeliğinin yüzde 100'ünü ele geçirmek de buna dahil. Şimdi ABD'nin kendi topraklarını koruma zamanı. Şimdi bölgede diğerlerinin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını korumasının zamanı geldi. ABD ÇOK BÜYÜK!" ifadelerini kullandı.

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!