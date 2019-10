Son dakika! Trump'tan yeni tweet: Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'e izin vermeyeceğiz

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar IŞİD tarafından tutuluyordu. Yeniden yapılanmış bir IŞİD'in, o sahalara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

The Oil Fields discussed in my speech on Turkey/Kurds yesterday were held by ISIS until the United States took them over with the help of the Kurds. We will NEVER let a reconstituted ISIS have those fields!