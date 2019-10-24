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Son dakika! Trump'tan yeni tweet: Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'e izin vermeyeceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'in yeniden yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Trump'tan yeni tweet: Suriye'deki petrol sahalarında IŞİD'e izin vermeyeceğiz

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, “Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar IŞİD tarafından tutuluyordu. Yeniden yapılanmış bir IŞİD'in, o sahalara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Petrol kuyularına çöreklendi lanet herif
allah sizinde sizin yaninizda yer alanlarinda destek olanlarinda tez vakit belasini versin inşallah..
Biliyoz Biliyoz he
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