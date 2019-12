Son dakika! Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı imzalayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde Türkiye’ye yaptırımların da yer aldığı 2020 bütçe tasarısını bugün imzalayacağını açıkladı.

Tasarı, S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımları, TürkAkımı projesi için yaptırım, F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.

I will be signing our 738 Billion Dollar Defense Spending Bill today. It will include 12 weeks Paid Parental Leave, gives our troops a raise, importantly creates the SPACE FORCE, SOUTHERN BORDER WALL FUNDING, repeals “Cadillac Tax” on Health Plans, raises smoking age to 21! BIG!