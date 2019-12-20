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Son dakika! Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı imzalayacağını açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım öngören savunma bütçesini imzalayacağını açıkladı.

Son dakika! Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı imzalayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, içerisinde Türkiye’ye yaptırımların da yer aldığı 2020 bütçe tasarısını bugün imzalayacağını açıkladı.

TÜRKİYE’YE BİRDEN FAZLA YAPTIRIM

Tasarı, S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımları, TürkAkımı projesi için yaptırım, F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.

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Son dakika Trump Türkiye yaptırım

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yüce allahın gazabı laneti kafirlerin üzerine olsun oyununuzu başınıza geçirsin inşaallah
Elinden geleni ardına koyma ulan
inceldiği yerden kopsun Ne olacaksa olsun artık kafir Amerika
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