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  4. Son Dakika: Truss'a büyük şok! İngiltere'de bir kriz daha: Ülkenin İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti... Sebebi çok şaşırttı

Son Dakika: Truss'a büyük şok! İngiltere'de bir kriz daha: Ülkenin İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti... Sebebi çok şaşırttı

19.10.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İngiltere'de hükümet krizi artarak devam ediyor. Son olarak İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti. Geçtiğimiz günlerde ülkenin Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng da görevden alınmıştı. Braverman'ın istifasının sebebi de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Truss'a büyük şok! İngiltere'de bir kriz daha: Ülkenin İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti... Sebebi çok şaşırttı

Son dakika haberi: İngiltere'deki hükümet krizinin yankıları sürerken çok konuşulacak bir istifa haberi geldi. Buna göre İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman istifa etti. Geçtiğimiz günlerde de İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirilmişti. İşte İngiltere'de çok konuşulacak gelişmenin detayları...

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TRUSS 43 GÜN ÖNCE ATAMIŞTI

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Braverman görevini bıraktığını duyurdu.

Braverman, Twitter'dan paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

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İŞTE İSTİFA SEBEBİ

Braverman, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur."

Hatasını fark eder etmez bunu hızla resmi kanallara bildirdiğini belirten Braverman, İçişleri Bakanı olarak konumu itibarıyla yapılacak en doğru şeyin istifa etmesi olduğunu kaydetti.

Suella Braverman, "Hata yapmamış gibi davranmak, yaptığımızı herkes göremiyormuş gibi devam etmek ve her şeyin sihirli şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir siyaset değildir. Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum." ifadesine yer verdi.

Mektubunda, ayrıca, Truss hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu vurgulayan Braverman, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu.

YERİNE GELECEK İSİM...

İstifa eden Braverman'ın İçişleri Bakanlığı görevini Grant Shapp'ın alacağı öne sürüldü.

Braverman, 13 Şubat 2020'den İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

Başbakan Truss'ın, 14 Ekim'de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün bu görevde kalmıştı. (İHA/AA)

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