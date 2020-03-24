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  4. Son dakika! TSK'dan yeni koronavirüs önlemi! Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

Son dakika! TSK'dan yeni koronavirüs önlemi! Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB), birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu.

Son dakika! TSK'dan yeni koronavirüs önlemi! Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar, koronavirüs ile mücadeleyle ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar, koronavirüsle mücadele kapsamında Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin (KOMMER) kurulduğunu açıkladı.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

"Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız.

(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz."


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TSK koronavirüs Bakan Akar

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