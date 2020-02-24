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  4. Son dakika: TSK ile MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon!

Son dakika: TSK ile MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 15:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika: TSK ile MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."


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MSB TSK mit

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