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Son Dakika: TSK’nın Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu

01.10.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. Yoğun gündemle çalışmalarına başlayan Meclis'te önemli bir gelişme yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Son Dakika: TSK’nın Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
türk silahlı kuvvetleri
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