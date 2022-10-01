Son Dakika: TSK’nın Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Son dakika haberi: TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. Yoğun gündemle çalışmalarına başlayan Meclis'te önemli bir gelişme yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Katar'da "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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