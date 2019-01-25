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Son dakika! TSK, Tel Rıfat'ı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 13:10 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden YPG/PKK'ya ait mevzilere 20'den fazla obüs atışı yaptı.

Son dakika! TSK, Tel Rıfat'ı vurdu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu TSK obüsleri, Afrin ilçesinin güneydoğusundaki Tel Rıfat'taki örgüt hedeflerine gece saatlerinde 20'den fazla atış gerçekleştirdi.

TSK unsurları, Tel Rıfat'ta yuvalanan örgüt hedeflerine yönelik dün 12, önceki gün ise 5 obüs atışı yapmıştı.

TEL RIFAT'IN DURUMU

Arap toprağı Tel Rıfat, 3 yıldır YPG/PKK'nın işgali altında. Örgüt, Tel Rıfat'tan başlayıp Münbiç'e uzanan hattı "Şehba kantonu" olarak adlandırıyor.

YPG/PKK'lı teröristler, 2016'nın başında Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak Tel Rıfat'ı işgal etmişti. YPG/PKK, bu yolla Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı.

YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı.

Ancak Tel Rıfat ve Münbiç arasındaki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunuyor. Bu nedenle terör örgütü Tel Rıfat-Münbiç bağlantısını sağlayamıyor.

Tel Rıfat ve çevresinde yaşayan 250 bin sivil, YPG/PKK işgalinin ardından göç etmek zorunda kaldıkları Fırat Kalkanı bölgesine komşu, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de barınıyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK Suriye Tel Rıfat terör

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ypg vuruluyor ses chp den çıkıyor
Allahına gurban vur kurdum vur tilkiye vur da kurtulsun TÜRKİYE...
BOP tiyatrosu
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