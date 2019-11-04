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Son dakika! TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 08:54 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik harekatta etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride arandığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Tekoşer Zagros" kod adlı Müsluh İke adlı üst düzey PKK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatında etkisiz hale getirildi.

İke'nin, 90'lı yıllarda örgüte katıldığı, Şemdinli ve Çukurca'da düzenlenen birçok eylemin azmettiricisi olduğu belirlendi.

"Sözde Hakurk alan sorumlusu" iken Abbas kod adlı Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra 201'da "sözde Metina alan sorumluluğuna" getirildiği belirtilen "Tekoşer Zagros "kod adlı Müsluh İke'nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı kaydedildi.

(AA)

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