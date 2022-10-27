SON DAKİKA | 'Kimyasal silah' iddiası çok tepki çekmişti! Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilmişti. Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlik, sorgusunun ardından Fincancı'nın sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

TABANCA VE KALAŞNİKOF MERMİSİ ÇIKMIŞTI

İHA'nın haberine göre Fincancı'nın bulunduğu adreste yapılan aramalarda, 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenilmişti.

'DAĞIN ARDINDAN BAKMAK' KİTABI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

TRT Haber muhabiri Hamza Çiftçi, Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik gerçekleşen o operasyona ait görüntüleri ve aramada ele geçirilenlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımda 'Dağın Ardından Bakmak' isimli terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kitap dikkat çekmişti.